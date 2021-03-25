Вже цієї неділі, 28 березня, глядачі побачать напружені вокальні нокаути учасників "Голосу країни" 11 сезон. Зіркові тренери вирішуватимуть долю своїх підопічних, а в цьому їм допомагатимуть радники-колеги. Таке нововведення неабияк потішить глядачів шоу.

Зіркові тренери Діма Монатік, Тіна Кароль, Олег Винник та Надя Дорофєєва впродовж останніх двох тижнів обирали кращих з кращих у вокальних боях. Тепер же їм доведеться зробити ще важчий вибір – відібрати всього по 4 кандидатів з команди для прямих ефірів. Аби не помилитись і відчути справжній талант, до крісел тренерів приєднаються їхні зіркові радники.

Варто побачити Голос країни 11 сезон 9 випуск: запекла боротьба вокалістів та сльози DOROFEEVA

Які зіркові радники з'являться в 10 випуску "Голосу країни"?

Кількаразовій переможниці "Голосу" Тіні Кароль компанію в новому випуску складе Дан Балан. Саме з ним співачці досі приписують таємний роман.



Тіна Кароль і Дан Балан в 10 випуску "Голосу країни" 11 сезон / Фото пресслужби каналу "1+1"

До продюсера Монатіка приєднається лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Разом з нею артист випустив пісню "Кобра" у 2020 році.



Монатік і Юлія Саніна в 10 випуску "Голосу країни" 11 сезон / Фото пресслужби каналу "1+1"

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Епатажна співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) обрала собі за радника реперку Alyona Alyona, яка днями захворіла на коронавірус. Але попередній запис ефіру вже відбувся, тому всі насолоджуватимуться її компанією.



DOROFEEVA й Alyona Alyona в 10 випуску "Голосу країни" 11 сезон / Фото пресслужби каналу "1+1"

І до зірки України Олега Винника приєднається виконавець Іван Дорн, який активно гастролює в Росії.



Олег Винник та Іван Дорн в 10 випуску "Голосу країни" 11 сезон / Фото пресслужби каналу "1+1"

Варто додати, що згідно з правилами нокаутів на "Голосі країни" 11 сезон, команди учасників по черзі виходять на сцену та виконують підготовлені композиції. Тренер вирішує, чи залишаються вони у шоу. Якщо так, то тренер садить їх на одне з чотирьох крісел поруч зі сценою, таким чином що хтось постійно вибуватиме із проєкту. Також інші зіркові тренери матимуть можливість здійснити "крадіжку" та посадити когось на одне зі своїх крісел.