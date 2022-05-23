До Софиевской Борщаговки, что в пригороде Киева, российские войска не дошли, но "прилеты" там были. По словам MELOVIN, "ракета долетела".

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MELOVIN о квартире на Софиевской Борщаговке

В жилом квартале, где проживает певец, повреждена многоэтажка, она видна из его окон. В здании вылетели стекла и разрушенная квартира на 9 этаже. Зато дом MELOVIN целый. Туда наведывались его знакомые.

Я еще там не был. Приехали мои знакомые, которые сейчас в Киеве, делали фотоотчет. Где-то что-то потрескалось, где-то что-то упало у окна. Не очень прикольная картина из моего окна, из моей спальни,

– признался артист.

Дом напротив квартиры MELOVIN / Скриншот с видео

Интересно, что сейчас MELOVIN в Германии. За границу он уехал с командой, чтобы собрать деньги для Украины на благотворительных концертах. Он уже выступил в Лейпциге, Мюнхене, а 29 мая выйдет на сцену в Берлине. Певец обещает, что после гастролей вернется в Киев.

Я никуда не убежал, я все это время был в Украине. Я приехал, чтобы выступить и вернуться домой. Я не хочу здесь оставаться, потому что мне больно, в Украине мои родители. И этот глупый "синдром уцелевшего" очень мешает. Ты всегда думаешь о своих близких,

– поделился MELOVIN.

"Я это воспринимаю просто как работу. Все, что я умею – петь, делать шоу. Если я могу сейчас принести этим какие-то деньги в Украину, то почему это не сделать?" – подчеркнул артист и признался, что готов ехать за границу еще и еще, если пригласят.

Полное интервью MELOVIN со Славой Деминым: смотрите видео онлайн (о квартире на Софиевской Борщаговке – на 7 секунде)

Напомним, ведущий Тимур Мирошниченко тоже уезжал из Украины в Польшу и Германию в рамках культурной дипломатии, хотя и принадлежит к мужчинам призывного возраста. Тогда его беспощадно хейтили и советовали идти воевать.