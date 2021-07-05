Исполнительница делится с поклонниками самыми главными моментами из жизни. Однако, к сожалению, они не всегда бывают веселыми. Иногда возникают ситуации, которые не зависят от Федишин.

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Ирина Федишин о дороге на концерт

Ирина с командой на автобусе направлялись на концерт, который был запланирован в Трускавце. Однако по дороге произошла непредсказуемая ситуация. Муж исполнительницы Виталий Човнык заметил, что у автобуса качается колесо. Остановившись, они увидели, что два болта отлетели, а еще два едва держались.

Виталий вызвал эвакуатор, пытался сделать все для того, чтобы любимая с командой все-таки провели концерт. Федишин встретилась с поклонниками в Трускавце, хоть и на полчаса позже запланированного.

У нас сильный Ангел-хранитель. Слава Богу все хорошо. Ждем эвакуатор,

– написала Ирина под фото с места происшествия.

Возвращаясь домой, музыканты увидели на обочине избитого мужчину, который лежал без сознания. Они остановились, вызвали скорую помощь и полицию. К счастью, мужчина пришел в себя, с ним работали медики и работники правоохранительных органов.

Ирина Федишин о жуткой дороге на концерт: смотрите видео онлайн