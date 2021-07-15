Авария произошла ночью на Набережно-Рыбальской дороге, что в Киеве. Есть информация, что виновником ДТП стал водитель скутера, который создал аварийную ситуацию, однако тот свою вину отрицает.

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Соломия Витвицкая попала в ДТП

Ведущая ехала в микроавтобусе, перед которым резко затормозил грузовик, поэтому микроавтобус врезался в него. За рулем была подруга Витвицкой. Она сломала ногу. Соломия сидела сзади, ударилась головой о переднее сиденье. Обеих женщин госпитализировали.

Состояние ведущей не вызывало беспокойство врачей, однако ей все же посоветовали пройти обследование и сделать МРТ.

Сейчас Витвицкая не прокомментировала эту ситуацию.