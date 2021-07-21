Популярная артистка предполагает, что причиной агрессивного поведения водителя стали другие пешеходы, которые переходили дорогу с тележками и перекрывали ее габаритными покупками. Сама же Наталья Могилевская случайно оказалась на оптовом рынке Троещины. Она шла не за покупками, а на съемочную площадку нового развлекательного шоу.

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На меня специально пытался наехать автомобиль, чтобы попугать. Предполагаю, что в состоянии раздражения на пешеходов, которые ходят с тележками и большими покупками,

– поделилась Наталья Могилевская.

Она не понимает, почему водитель, который спешит, выбрал дорогу через оптовый рынок. Звезда могла бы спросить его об этом лично и даже привлечь к ответственности, однако, к сожалению, не запомнила номерные знаки автомобиля.

Напомним, недавно ДТП могло произойти с Ириной Федишин. По дороге на концерт от их автобуса едва не отлетело колесо. Неприятности продолжились, когда музыканты возвращались домой. На обочине они увидели избитого мужчину, которому вызвали скорую помощь.