Знает, что детки гибнут от голода, – Цыбульская рассказала, как говорит с 7-летним сыном о войне
Источник:"Сегодня"
Сыну Оли Цыбульской всего 7 лет, а он очень многое знает о войне. Певица рассказывает ему о Мариуполе, о растрощенной квартире в Ирпене, о детях и взрослых, которые умирают от пуль и голода.
Оля Цыбульская с мужем и сыном ночевала в подземном паркинге в Киеве и бежала в укрытие во время воздушной тревоги. В первый день певица объяснила Нестору, что это не развлечения, а настоящая война. По ее словам, он очень взрослый и сознательный мальчик, так что не боится об этом говорить.
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Что 7-летний сын Оли Цыбульской знает о войне
Мы с первого дня говорим с ним прямо. Конечно, стараемся оберегать изо всех сил, но говорим правду. Он знает о расстрелянной из танков квартире бабушки и дедушки в Ирпене, где могли погибнуть и они. Знает о беде в Мариуполе, о детках, что гибнут от врага и от голода,
– призналась Оля Цыбульская.
Артистка объяснила, что так много говорит с сыном о войне, потому что хочет, чтобы он запомнил и передал своим правнукам одну простую истину: "Никогда этим вонючим террористам ничего прощать нельзя".
Кроме того, Нестор не может не видеть переживания мамы, потому что всегда с ней. Раньше с его воспитанием Оле Цыбульской помогала няня, а сейчас все легло на ее плечи. Так что мальчик даже ездит с мамой в рабочие командировки.
"Утром – учимся онлайн в школе, а потом – вперед по делам. Я очень ему благодарна за терпение. Такой график сложно осилить мне. Ребенку еще сложнее", – заявила певица.
Оля Цыбульская с родителями и сыном Нестором: фото
Как звездные дети переживают войну
- 3-летний сын Светланы Тарабаровой тоже знает, что в Украине война, знает о бомбах. Когда она вкладывает Ивана спать, и воют сирены, он говорит: "Не время спать, надо прятаться".
- Младший сын Кати Осадчей тоже стал "ребенком войны", но ему всего 8 месяцев, так что он "не запомнит взрывов и сирен, обескураженных родителей и слезы близких".
- Сыновья Григория Решетника из "Холостяка" выехали из Киева к бабушке и дедушке в Ивано-Франковск и молятся перед сном, чтобы не было сирен.
- 14-летний сын Олега Скрипки Устим даже пишет песни о войне.