Украинская певица Светлана Тарабарова вместе с детьми перебралась на запад Украины. Однако и там часто раздаются сирены и идут авиаудары со стороны России.
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Светлана Тарабарова о диалоге с сыном
Исполнительница вспомнила разговор с сыном во время воздушной тревоги и рассказала его поклонникам. Звезда призналась, что, несмотря на юный возраст – 3 года, малыш Иван все понимает.
Вот так вкладываешь детей спать и как завоет сирена… Иван говорит – мама, не время спать, надо прятаться… Молчу, полетел самолет… Иван говорит – мама, слышишь? Говорю – да, сынок, это просто самолет – он нас защищает… А сын мне – нет, мама, это просто бомбы…
– поделилась Светлана Тарабарова.
"Я думала, он еще маленький, а кажется, он все понимает… Сил и веры всем нам. С нами Бог, с нами ВСУ", – добавила певица.
Сын Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма звезды
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