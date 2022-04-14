Сын Олега Скрипки с детства увлекается музыкой – занимается вокалом и играет на нескольких инструментах. К 14 годам Устим уже выпустил не один трек и даже пел в дуэте с группой отца "Воплі Відоплясова". На 48-й день войны мальчик представил мощный сингл "Шторм".
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"Мені треба лиш мир. Досить цих війн. Ми одні в цій боротьбі. Серед шторму, будь ласка, дім не загуби. Тож підіймайте прапори. Картину світу мені покажи. Скільки людей ти убив, то скажи. Серед шторму знайду свій дім", – говорится в песне.
Новая песня "Шторм" от молодого, талантливого и энергичного исполнителя USTYM,
– с гордостью презентовал Олег Скрипка.
Он отметил, что слова и музыку Устим написал сам. Кроме того, он снял лирик-видео с кадрами войны и предстал в нем сам – в синем худи на фоне голубого неба.
Фаны Олега Скрипки одобрительно оценили рэп его 14-летнего сына:
- "Талантливый у вас сынок, весь в папу. Берегите его";
- "Ваша семья невероятная. Молодцы, так держать";
- "Молодец";
- "В Украины есть таланты".
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