Злату Огневич снова преследуют: "Он был в жилом комплексе, где я живу"
Источник:инстаграмм Златы Огневич
Певица Злата Огневич в очередной раз подвергается преследованиям мужчины, на которого уже раньше заявляла в полицию. На днях она увидела его в жилом комплексе, где проживает.
Этот мужчина – Вадим Лебедь и он уже три года следит за певицей. Зимой артистка написала на него заявление в полицию, но это не возымело действия, поскольку он продолжает преследование.
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Злату Огневич снова преследуют
В инстаграм-сторезе артистка сообщила, что на днях заметила преследователя возле жилого комплекса, где расположен дом, в котором она проживает. Злата подчеркнула, что и дальше будет бороться за то, чтобы мужчина ответил перед правосудием и прекратил вмешиваться в ее жизнь.
Сегодня он снова появился в жилом комплексе, где я живу. Жду возможности продолжить дело, которое ожидает судебное решение. Из-за того, что сейчас война, этим делом пока никто не может заняться,
– рассказала исполнительница.
Огневич добавила, что мужчина постоянно надоедает ей в социальных сетях. Поскольку звезда не отвечает, он начинает засыпать ее образами.
Злату Огневич снова преследуют / Скриншот инстаграм-сториз певицы
Оказалось, что Вадим Лебедь являлся водителем службы такси Bolt. Злата обратилась к представителям службы, отметив, что этот водитель опасен для пассажиров. Ей ответили, что ограничили доступ Вадима к платформе, а также готовы сотрудничать по этому делу с полицией.
Преследование Златы Огневич: что известно
- В январе этого года Злата Огневич сообщила, что уже три года ее преследует мужчина. Его зовут Вадим Лебедь и 24 января он угрожал артистке и ее семье.
- В тот же день исполнительница заявила на него в полицию.
- Полиция открыла дело против неадеквата, который угрожал Огневич убийством.
- Впоследствии мужчину задержали, объявили о подозрении и должны были выбирать меру пресечения.
- Но через несколько дней его отпустили. Преступник остался безнаказанным.