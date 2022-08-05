Злата Огневич призналась, как зарабатывает во время войны

Из-за войны многие люди потеряли работу. Среди них есть артисты. Певица Злата Огневич откровенно рассказала, что сейчас приносит ей заработок, если нет выступлений.

Сейчас артисты выступают для того, чтобы собрать деньги на помощь Украине. Они ездят на благотворительные концерты за границу, но большинство из них не оплачиваются. Поэтому звезды живут на сбережения и ищут другие пути заработка.

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Как Злата Огневич зарабатывает во время войны

Злата Огневич не только поет, но и активно ведет личный блог в инстаграмме. Артистка получает деньги от рекламных коллабораций, а также роялти.

Мне прибыль приносит диджитал мир. Это и блоггерство, и рекламные какие-то проявления, и прослушивание и использование моей музыки,

– поделилась исполнительница.

Напомним, ранее TAYANNA и Alyosha рассказывали, получали ли гонорары за благотворительные концерты за границей.

TAYANNA получила гонорары за 2 выступления в Польше: 2 тысячи долларов и 200 евро. Также тысяча евро ей принесли роялти.

Alyosha рассказывала, что большинство выступлений оплачивали только дорогу и питание, но она просила организаторов выступить за гонорар, если будет такая возможность. Артистка воспитывает троих детей и не хочет сидеть на шее у свекрови, с которой живет в США: "На концертах организаторы просто могут отблагодарить. Но за большинство выступлений оплачивается только дорога и питание".