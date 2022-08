Украинский певец MELOVIN продолжает выступать с благотворительными концертами. На первую половину августа у него запланированы концерты мероприятием.

MELOVIN выступит во Львове

13 августа исполнитель споет во Львове, в клубе "Малевич". Вырученные средства певец пожертвует на ВСУ – он с командой закупит дополнительную амуницию для украинских военных.

Заметим, что ранее приобретенные билеты на концерты MELOVIN в рамках тура "ØCTØPUS", которые так и не состоялись – действительны. Поэтому билет на львовский концерт, который приобрели на 3.03.2022, не требует обмена.

Концерты – не только праздник для души и ментальности, но и прямая помощь нашим вооруженным силам Украины, нашим защитникам и защитницам на передовой и всем нам, как можно скорее уничтожить врага и приблизить победу,

– поделился MELOVIN.

На благотворительном мероприятии артист исполнит хиты и любимые треки поклонников: "Вітрила", "Under The Ladder", "Ти", "І кров кипить", "Не зволікай", "Dance With The Devil", "Hooligan", "Wonder" и другие песни.

С начала полномасштабной войны MELOVIN волонтерит и собирает деньги для Украины. Он пожертвовал около 2 миллионов гривен на ВСУ и на этом не останавливается.

