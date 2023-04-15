"Это невыносимо": Злата Огневич разоблачила предательницу Лорак и остроумно высмеяла ее заявления

После лицемерного интервью и предательства Ани Лорак вспоминают только в пародиях. Злата Огневич высмеяла артистку в остроумном ролике.

Украинская певица Злата Огневич присоединилась к волне осмеяний, полившейся на предательницу Ани Лорак после ее странных и нелогичных попыток оправдаться за молчание. Она показала, почему на самом деле артистка не говорит о войне.

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Злата Огневич разоблачила Ани Лорак

"Это невыносимо понимать, что это все родные люди. Господи! Это все родные люди", – говорила Лорак в одном из последних интервью.

Злата спародировала ее заявление и добавила немаловажную деталь. Певица предстала перед камерой в темных очках, из которых выглядывали доллары. Похоже, именно этим руководствуется Ани Лорак, когда решает придерживаться молчаливой позиции и поддерживать геноцид и убийства в стране, где родилась и начала карьеру.

Злата Огневич спародировала Лорак:

В комментариях поклонники поддержали Злату и действительно увидели сходство между ней и ее звездной "коллегой".

"гениально";

"Ну что тут скажешь, случилось то, что случилось";

"Похожа один в один, особенно взгляд";

"О, наконец, Лорак в Киеве".

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