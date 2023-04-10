Актриса точно воспроизвела мимику запроданки и создала пародию на интервью артистки-изменницы. Раньше мы рассказывали, что именно о войне и Украину рассказала Ани Лорак.

К теме Ничтожное существо без родины, – Анатолич резко ответил на циничное заявление Ани Лорак

Екатерина Сергеева подала свою версию этого интервью, в котором высмеяла Ани Лорак. В пародии певица и российская ведущая-пропагандистка говорят на украинском языке. Сказанные фразы совпадают с их мимикой и жестикуляцией.

Актриса создала дубляжную пародию на этот разговор, в которой Лорак вместо признания войны только сказала: "Случилось то, что случилось". Предательница в очередной раз заявила, будто ее "выжили" из Украины, а путинист Филипп Киркоров стал ее "старшим братом".

В пародии "Лорак" устами Сергеевой рассказала, как на самом деле прошел для нее последний год, в течение которого она молчала:

То есть, я пропала на год? Я не пропала. Я целый год стучала камнем в стену. Блин, это такие ощущения! А потом я плакала и рыгала. Вот так. Потом я поняла, что нужно чем-то заниматься и вспомнила, что никому не нужна. И, о боже, у меня началась истерика, а потом мне сделали несколько уколов и стало все хорошо,

– сказала в видео "Лорак".

Кроме того, она спародировала, почему Лорак не назвала войну войной: "Я и сегодня говорю "случилось, что случилось". Ведь, я женщина, я девочка. И когда случилось то, что случилось, это был шок. Мне начали все писать, спрашивать меня, где я, что я, а я обосралась от страха".

Подписчики Екатерины просто в восторге от ее пародии:

"Это гениально!", "Катя, это хит! Ведущую ты уделила",

"Не могу решить, кто лучше – Лорак или ведущая",

"Наконец-то сказала правду!",

"Это гениально! Единственное интервью с Лорак, которое можно смотреть даже на повторе"

"Это гениально, не могу остановиться смеяться".

"Тот момент, когда дубляж озвучил подлинные мысли предательницы".

"А главное – содержание интервью передано на все 100%".

"Это восторг!!! Екатерина, не перестаю восхищаться вами!"

"Это шедевр!)) четко подметили все)) война показала всех и сорвала маски…"

Добавим, что телеведущий Анатолий Анатолич тоже не смог пропустить новое интервью Ани Лорак. Шоумен спародировал певицу и показал, как выглядят все ее заявления, если "сжать" их до 90 секунд. Анатолич явно возмущен тем, что наговорила Лорак.

Анатолич высмеял попытки Лорак доказать, что она "не тупая". Шоумен повторил фразу певицы. "Интервью Ани Лорак для российской свалки за 90 секунд. Напомню, она украинка, она народная артистка. Или уже нет?", – написал он в описании своей пародии.

К слову, это не первое циничное заявление Ани Лорак. Несколько дней назад, после отмены ее концертов в России, предательница издала публичный пост, в котором оправдалась, что якобы не помогает ВСУ

Что раньше заявляла Лорак:

Предательница цинично заявила, что считает себя "украинской певицей", потому что вроде бы гордится своей культурой – правда, непонятно, как это проявляется.

В то же время Ани Лорак подтвердила, что никогда не оказывала военной помощи, очевидно, чтобы ей разрешили выступить в Краснодаре.

Певица добавила, что "дорожит российскими поклонниками", а о нападении на Россию молчит, потому что считает себя музыкантом, а не политиком.

Кроме того, она заявила, что именно украинские власти заставили ее переехать в Россию в 2014 году.

В то же время сама Ани Лорак после своей заявления чкурнула в Дубае. В ОАЭ предательница улетела не сама, компанию ей составил "духовный учитель" и ее бойфренд Исаак Вижраку. Пара остановилась в 5-звездном отеле.