Злата Огневич резко ответила на вопрос о женитьбе: "Это не ваше дело"

Украинская певица Злата Огневич редко делится личной жизнью. Во время интервью ее спросили о вопросах по поводу брака и детей, на что она ответила очень резко.

Исполнительница рассказала, что похожие вопросы ей часто ставят поклонники и близкие. Однако она считает это самым бестактным вопросом из всех.

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Как Огневич реагирует на вопросы о личной жизни

Ведущий поинтересовался у Златы, как она реагирует на вопросы о замужестве и рождении детей.

Это вообще самый некорректный вопрос, который можно задать. У каждого человека есть свои личные причины, почему он не замужем, нет детей. Есть женщины, которым здоровье не разрешает. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?

– остро ответила Огневич.

Артистка добавила, что у нее часто такое спрашивают очень близкие люди – подруги, семья, отец. "Какое вам дело, почему у меня до сих пор нет детей?" – сказала она.

Огневич подчеркнула, что когда-то у нее появятся дети или она будет нянчить других малышей.

Это не ваше дело. Я говорю, что обязательно расскажу им, когда рожу ребенка или выйду замуж,

– добавила певица.

Звезда считает, что корректность нужно воспитывать с детства. Своим детям Злата Огневич с детства объясняет, что личных вопросов лучше избегать.

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