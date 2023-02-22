Украинская певица Злата Огневич рассказала поклонникам, как россияне после года полномасштабного вторжения предлагают сотрудничество. В инстаграм-сториз она призналась сразу о двух таких случаях.

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Злата Огневич поделилась историями о россиянах

Ко мне, к моим представителям обратились за рекламой, чтобы я прорекламировала российские товары! То есть люди, живущие в России, думают, что это абсолютно нормально, если я здесь, в Украине, буду рекламировать российские товары? Что у них в голове?

– рассказала исполнительница.

Впоследствии в Златин команду обратился россиянин с предложением выпустить совместный трек и монетизировать его на популярной стриминговой платформе.

"Это вообще яростный кринж! Какой-то тип, живущий в России, обратился в мою команду, чтобы выпустить трек с моим голосом, с частью моей песни. На Spotify он хочет это все монетизировать, популяризировать и указать меня соавтором трека. То есть по нам гатят ракетами, убивают людей, забирают территории, а мы должны с ними делать совместные творческие работы. Я понимаю, что там все очень грустно с пропагандой, состоянием сознания и пониманием, но настолько быть циничными и считать, что это абсолютно нормально", – подчеркнула артистка.

Злата напомнила о цинизме жителей соседней страны и призвала отказаться от их контента. "Я вас очень призываю – не слушайте российский контент, тот соседний! Принципиально, даже если очень нравится! Потому что если вы его слушаете, вы монетизируете и помогаете им копить деньги".

Злата Огневич о просьбе сотрудничества от россиян: видео

Добавим, что Злата Огневич не в первый раз просит фанов отказаться от российской музыки. Звезда считает, что после всех трагедий должно быть стыдно слушать враждебный контент, ведь прослушивание треков позволяет российским артистам зарабатывать на украинцах.

На днях по этому поводу даже разразился громкий скандал: в сети распространился фейк, якобы Инстасамка задонатила российской армии средства, которые получила с прослушиваний трека "За деньги да". И хотя эта информация оказалась неправдой, а сама Дарья Зотеева попала в "Миротворец", ее песня до сих пор находится на первых ступенях украинского Spotify и YouTube Music.