10 октября россияне совершили массовый ракетный обстрел. Тогда среди городов, где прозвучали взрывы, был Киев. Злата Огневич побывала возле пострадавшего в результате обстрела здания.

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Злата Огневич показала, как выглядит Дом учителя в Киеве

Каждый день россияне совершают террористические акты против Украины. Украинцы в сети показывают последствия ракетных обстрелов. Страдают в основном не военные, а гражданские объекты. Среди них – Дом учителя.

Дом учителя. Здесь я получила свой диплом института музыки имени Р. М. Глиера. В этом доме я дала кучу концертов, когда была студенткой. Просто больно видеть, как враг шаг за шагом пытается отобрать у нас то, что мы любим, ценим. Но он не отнимет у нас свободы. Как говорится, х*р вам, а не Украина,

– сказала Огневич в столетие.

Как выглядит Дом учителя в Киеве / Скриншоты инстаграм-сторис певицы

На здании видны следы от обломков ракеты, разрушенный стеклянный купол и отсутствие стекла в окнах. Это лишь небольшая часть разрушений, которые Россия принесла на наши земли.

Утром 17 октября армия страны-террористки снова атаковала Киев. На этот раз смерть и разрушение в столицу принесли иранские дроны-камикадзе. По состоянию на 16:00 уже известно о 4 погибших, среди которых молодая пара, ожидавшая рождения ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности. Спасатели продолжают поисковые работы. Под завалами разрушенных домов могут находиться люди.

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