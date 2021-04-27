Яркая телеведущая Леся Никитюк обнародовала фото, где показала свое утро вторника. Блогер сделала селфи на фоне красивых цветов и одновременно рассмешила подписчиков.

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За личной страницей Леси в инстаграме следят более 3,6 миллиона пользователей сети. Она часто показывает моменты с работы, семейной жизни, а также улучшает настроение поклонников забавными снимками.

Забавное утреннее фото Леси Никитюк

В утро вторника знаменитость решила устроить бьюти-процедуры. Она позировала в собственной квартире с белой маской на лице. Блогер надела розовый халат, волосы были мокрыми. Вероятно, что такое селфи она сделала сразу после того, как приняла душ.

Рассмешило то, что во время утренних процедур девушка с забавным выражением лица смаковала пасту.

"Вторник?! Не слышала", – с улыбкой написала в публикации Никитюк.

Утро Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Фоловеры блогера не скрывают, что она всегда умеет поднять настроение и активно комментируют такое сообщение. За час его отметили более 20 тысяч раз.