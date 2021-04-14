Победительницей 1 сезона загадочного шоу "Маска" стал персонаж Солнце, под которым скрывалась Злата Огневич. Звезда прокомментировала участие в проекте и призналась, что самым трудным моментом было скрывать все от близких.

В эфире "Утро с Украиной" популярная украинская певица Злата Огневич в очередной раз поделилась впечатлениями от участия в шоу "Маска". Звезда призналась, что выступать в проекте было для нее особым опытом.

К слову Цель только одна, – Злата Огневич прокомментировала участие в шоу "Маска"

Злата Огневич об участии в "Маске"

Знаменитость также добавила, что когда просматривала выпуски на телевидении, то волновалась как в первый раз.

Ощущения просто незабываемые! В эти выходные я снова переживала все то, что было на сцене шоу, и в момент, когда ждала раскрытия маски, так волновалась, будто это не я. Это фантастические эмоции,

– рассказала победительница.

Тем более певица примерила в одном сезоне 2 маски, поэтому должна была еще больше запутывать зрителей различными историями и возможностями вокала. Но сеть до сих пор возмущается из-за таких ухищрений артистки.

"Когда я должна была выступать в маске Ворона, сама себе удивилась, ведь не верила, что могу так менять голоса. Тогда же мне даже пришлось записать сториз – вживую демонстрировать поклонникам свои умения", – добавила Злата Огневич.

Звезда призналась, что самым трудным моментом в шоу было скрывать участие от близких и родных. Но она до последнего выпуска не признавалась, несмотря на смекалку мамы: "Кстати, мама меня узнала на номере Солнца с песней "Стэна". Мало кто знает, но в школьном возрасте я пела эту песню, низким голосом с вибрато. Именно тогда мама сказала, что узнала меня".

Однако не только это было трудностью в участии в проекте. Ведь, как и у каждого героя, сами костюмы были массивными и тяжелыми.

В маске Ворона надо было привыкнуть к обуви, ведь там огромные ноги и было довольно сложно. А насчет Солнца – костюм тяжелый и в нем сложно держать равновесие. Особенно на первом эфире, я дважды едва не упала, правда, это никто не заметил. А еще в первом эфире с меня буквально слетела сама маска, но в последнюю секунду я успела ее удержать,

– поделилась Огневич.

Для просмотра всех видео с участием Солнца листайте вправо: