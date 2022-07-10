Злата Огневич об вернувшихся в Украину артистках: "Лучше поздно, чем никогда"

Украинская певица Злата Огневич ласково упрекнула вернувшихся в Украину коллег. Она с сарказмом написала: "Спасибо, что дали нам немного отдохнуть".

Украинская певица Злата Огневич с начала войны оставалась на Украине и давала благотворительные концерты для военных. На днях она высказалась о тех, кто вернулся домой только сейчас, спустя почти полгода войны.

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Злата Огневич о звездных коллегах

Исполнительница саркастически прокомментировала возвращение певиц в Украину. Она упрекнула их в том, что так долго были за границей.

Вижу, как поехали к бойцам с концертами звезды, которые были почти полгода за границей. Как говорится – лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам отдохнуть. Сарказм,

– написала Злата Огневич.



Злата Огневич о звездных коллегах / Фото с инстаграм-сториз

Кто вернулся в Украину в последние дни

4 июля о возвращении в Украину заявили сразу две артистки, которые до этого были за границей – Оля Полякова и Тина Кароль. Оля Полякова уже успела дать концерт в метро и выступить военным.

На днях домой также вернулась Ксения Мишина с сыном. Она жила в Бельгии, где работала над благотворительным проектом.