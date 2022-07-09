Отец Дарьи Астафьевой из Башкирии, но до женитьбы на маме жил в Воркуте. Так что в России певица была еще маленькой, а до 2014 года объездила ее с концертами. Однако работа в стране-агрессорке была у звезды и после оккупации Крыма и войны на Донбассе, за что ей сейчас стыдно.

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Даша Астафьева о выступлениях в россии после 2014 года

У меня было несколько концертов. Я была в Питере. Это были корпоративы. И чаще всего это люди из Украины, которые там живут, но приглашают украинских артистов,

– рассказала Астафьева.

Однако оправдалась, что развлекала российскую публику из-за тяжелого материального положения, потому что в Украине все вроде бы очень коррумпировано: "Есть пласт артистов, которые всегда и везде, и только они". В то время как в россию ее звали и платили совсем другие деньги.

"Я могла однажды поехать в россию и не работать два-три месяца вообще. Там очень хорошие гонорары были. Если в Украине нужно было 10 раз поработать, то в россии нужно было просто закрыть глаза, рот, перестать себя корить и поехать", – не стала кривить душой певица.

Однако россияне ей не нравились, она запомнила их бездушными и скупыми.

В россии я тогда выступала, как сейчас живу, как зомби. Приехала, выступила, сказала хорошие слова, улыбалась, сделала класс и уехала. В Украине я кайфую от людей. В России все очень бездушно, просто очень много бабла. В России все жадны на чувства, на эмоции. Бабки, спрос – не больше и не меньше,

– призналась Дарья Астафьева.

Остались ли у Астафьевой друзья в России

Поскольку Астафьева была популярна в России, то успела подружиться с несколькими звездами того шоу-биза. Так она до сих пор общается с двумя российскими селебрити – телеведущей Катей Варнавой и комиком Семеном Слепаковым.

"Я до сих пор переписываюсь с Катей Варнавой, со Слепаковым. Но я пишу первая. Мне важно понимать, люди ли они еще. Потому что все остальные, даже мои родственники, их не стало", – поделилась артистка.