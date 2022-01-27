Злата Огневич позировала в молочном худи и мини-шортах: фото стильного образа со съемок
Источник:инстаграм Златы Огневич
Украинская певица Злата Огневич после скандала с преследователем продолжила работу. Она предстала на съемках в стильном худи и шортах.
Известная украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками новыми фото. Она продемонстрировала эффектный образ, в котором позировала на съемках.
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Образ Златы Огневич
Исполнительница позировала перед камерой на большом розовом диване с плюшевыми мишками. Она примеряла черные кожаные брюки и молочное худи с эффектным принтом от украинского бюджетного бренда. Наряд от One Face обошелся звезде в 1 400 гривен.
Злата Огневич / Фото с инстаграма звезды
Злата Огневич соединила одежду с нежно-розовыми сапогами с высоким голенищем, а также завершила образ массивной золотистой цепочкой на шее и серьгами-кольцами.
Злата Огневич / Фото с инстаграма звезды
Знаменитость собрала волосы в аккуратный конский хвост и подчеркнула черты лица легким макияжем.
Конечно, жизнь моя сейчас похожа на детектив. Но работу никто не отменял. Съемки – как глоток свежего воздуха. Здесь я восстанавливаю силы, придумываю новые идеи и даже отдыхаю. Если на работе можно отдыхать – это любимое дело жизни,
– поделилась певица.
Злата Огневич / Фото с инстаграма звезды
Заметим, что недавно Злата Огневич боролась с мужчиной, который преследовал ее уже три года:
- певица опубликовала видео, в котором сняла мужчину по имени Вадим Лебедь. Он угрожал звезде и ее отцу.
- В связи с этим Злата обратилась к Виталию Кличко, ко всем юристам, правоохранительным органам и президенту Зеленскому с просьбой защитить ее.
- Злата Огневич рассказывала, что все ее попытки и ее семьи обратиться в полицию были тщетными. Она еще раз подала заявление.
- После публичной огласки дело было открыто, а мужчину задержали в Киеве и объявили ему подозрение. После этого звезда смогла вздохнуть с облегчением и призналась, что расплакалась от эмоций.