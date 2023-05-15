В эфире Евровидения-2023 появилось немало украинских звезд конкурса – среди них и Злата Огневич. Она объявила самые высокие баллы от национального жюри Украины для других стран.

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Образ Златы Огневич для Евровидения

Певица появилась в прямом эфире финала песенного конкурса в элегантном образе. Она была первой, кто объявлял баллы от судей.

Злата Огневич выбрала атласное платье длины макси и цвета индиго от украинского бренда OLYA MAK. Наряды подчеркивали обнаженные плечи и имели тонкие бретели со стразами. Чтобы не перегружать образ, артистка отказалась от аксессуаров.

Аутфит Златы дополнила эффектная прическа – волосы собраны в высокий пучок и свободные пряди, вложенные локонами. Вечерний чудесный макияж стал завершением образа.

Образ Златы Огневич на Евровидении: видео

"Сегодня был такой волнующий момент! Я стала представителем на Евровидении 2023 от Украины. Радуюсь, что принесла хорошее известие Швеции и поздравляю с победой прекрасную Лорин! Спасибо за фантастическую коллаборацию Украины и Великобритании, это удивительный момент, исторический. Мощный и очень достойный выступ, TVORCHI, стальные сердца! Всем Света! Я счастлива, что весь мир видит, какая талантливая наша страна, креативные люди и то, что мы светим сквозь такие сложные времена!" – поделилась впечатлениями артистка.

Образы звезд по Евровидению-2023