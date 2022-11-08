В 16 километрах от фронта: Злата Огневич рассказала о поездке в Донецкую область

Украинские артисты продолжают поддерживать наших защитников. Злата Огневич побывала в Донецкой области, где выступила перед военными. Там певица впервые увидела, как работает артиллерия ВСУ.

На многих направлениях на фронте ведутся активные бои. Злата Огневич является одним из тех артистов, которые не побоялись отправиться к нашим защитникам в ад и поддержали их.

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Злата Огневич о поездке на Донбасс

С 2014 года Злата неоднократно выступала перед украинскими военными. Сейчас защитникам как никогда раньше нужна наша поддержка. Поскольку исполнительница всем делится с подписчиками, то и об этой поездке в Донецкую область тоже рассказала.

Мы ехали поздно вечером ночевать с нашей командой. В 16 километрах уже начинается прифронтовая зона, где ведутся бои. Я не буду называть точный город. Впервые в жизни своими глазами увидела на горизонте рядом, как работает артиллерия: слышала все эти взрывы, видела вспышки, видела части разорванных снарядов, горящих обломков, они так медленно падали на землю,

– поделилась Огневич.



Злата Огневич ездила в Донецкую область / Скриншот инстаграм-сторис певицы



Злата Огневич ездила в Донецкую область / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Какие звезды выступали на фронте