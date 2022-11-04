Уже больше 8 месяцев Россия атакует ракетами мирные украинские города. Российские военные цинично направляют удары по гражданским объектам, убивают украинцев.

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Российские военные похожи на работников концлагеря

Слава Фролова на личной странице в инстаграмме часто распространяет посты о войне. На днях она опубликовала красноречивый коллаж, где сравнила российских военных, направляющих ракеты по украинским городам, с работниками нацистского концлагеря Освенцим.

На одной половине коллажа изображены россияне, а на другой – работники концлагеря во время отдыха.

"Это просто работа". На первом фото – путинские военные, которые выпускают смертоносные ракеты по городам Украины, где живут наши дети, братья, сестры, родители, друзья, коллеги. На второй фотографии – сотрудники Освенцима,

– написала Фролова под фото.

Подписчики Славы полностью согласны с ее мнениями относительно такого сравнения.

"Горите в аду, выблядки!"

"Так выглядят демоны. Это не люди".

"Животные".

"Кто рождает таких? Нет слов".

Важно! Украинские звезды постоянно реагируют на ракетные атаки, рассказывают миру правду обо всех ужасах, которые делают оккупанты. Утро 31 октября началось с очередного массового обстрела украинских городов. Что об этом говорили знаменитости – смотрите в материале.