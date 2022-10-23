С гитарой Святослав Вакарчук приехал на южное направление к бойцам 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Он сыграл им свои хиты и от их имени обратился к русским оккупантам, способным воевать только с безоружными гражданскими.

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Вакарчук обратился к оккупантам после обстрелов Украины

Лидер группы "Океан Эльзы" считает, что Россия уже проиграла, поскольку демонстрирует себя не на поле боя, а обстреливая мирные города и разрушая гражданскую инфраструктуру. Он назвал россиян самыми большими террористами современности.

Тем нелюдям, что подло бьют своими ракетами по гражданским людям и украинским городам, мы с ребятами можем сказать только одно – вы уже проиграли. Вы ничего не можете противопоставить нашим воинам на поле боя и являемся банальными, самыми большими в мире на сегодня террористами. Победа за нами,

– написал Святослав Вакарчук.

Он также опубликовал теплые фото с импровизированного концерта для защитников 28 отдельной механизированной бригады, а в фейсбуке поблагодарили и его, и бойцов, благодаря которым продолжается контрнаступление на Херсонщине:

"Искреннее благодарю вас за мирное небо и Святослава за служение. Да хранит вас Господь";

"Благодарю вас, Слава, за большую поддержку наших воинов! Вы делаете большое дело";

"Спасибо! Здоровье нашим защитникам";

"Искренне благодарим наших воинов и Святослава";

"Боже храни наших защитников".

Святослав Вакарчук с концертом на передовой / Фото из фейсбука лидера "Океана Эльзы"

Святослав Вакарчук с бойцами 28 ОМБр / Фото из фейсбука лидера "Океана Эльзы"

Святослав Вакарчук с бойцами 28 ОМБр / Фото из фейсбука лидера "Океана Эльзы"

Святослав Вакарчук с бойцами 28 ОМБр / Фото из фейсбука лидера "Океана Эльзы"

Святослав Вакарчук с бойцами 28 ОМБр / Фото из фейсбука лидера "Океана Эльзы"