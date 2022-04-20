Певица опубликовала в инстаграм-сторис информацию, что ее лишили звания "Заслуженная артистка Автономной Республики Крым". Все потому, что она осуждает российскую агрессию, выступает для украинских военных, а ее отец, как военный врач, спасает бойцов на передовой.
К слову Дантес, Птушкин и Бедняков отреагировали на запрет въезда в Россию: "Да идите нах*й"
Однако такие новости совсем не огорчили Злату, а еще больше утешили, ведь теперь ее включили в список против России.
Я думала, что это произошло давно, еще со времен аннексии, потому что я говорила и говорю, что Крым – это Украина! Удивительно, что они решили сделать это только сейчас. Что я могу сказать вам, мои не друзья из Крыма, я советую вам читать книги и развивать свой интеллект, а не заниматься популизмом,
– отреагировала Злата Огневич в инстаграм-сторис.
Злату Огневич лишили звания Заслуженной артистки Крыма / Фото из инстаграм-сторис