Французский киноактер Жерар Депардье вновь встрял в скандал из-за обвинений в изнасиловании. После реакции его агента Арно Фрилле актер с российским гражданством лично поделился мыслями. По его мнению, СМИ и соцсети сыграли немалую роль в уничтожении его репутации, а сам он утверждает, что не виновен по делу с изнасилованием.

Дело о сексуальном насилии в очередной раз подняла 22-летняя актриса, желавшая остаться анонимной. По ее словам, в 2018 году он дважды напал на нее в его парижской квартире. "Я не виноват, поэтому мне нечего бояться", – прокомментировал ситуацию 72-летний артист в новом комментарии.

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Французский актер отметил, что у его предполагаемой жертвы нет никаких доказательств его злодеяний. 10 марта в суде он сможет это доказать. По его мнению, судья не поверит в то, что он может быть насильником.

Со всеми этими потоковыми каналами, новыми средствами связи, вебсайтами, социальными сетями мы как бы живем в наушниках, которые постоянно передают негативные и часто ложные и предвзятые новости. Я все это ненавижу,

– заявил Депардье.

Что говорил агент Депардье об обвинениях?

Днем ранее на ситуацию отреагировал агент актера Арно Фрилле. От имени актера тот отметил, что в словах истицы нет правды, а она хочет лишь нажиться на славе и репутации Депардье.

"Это очень печально и омрачает жизнь артистов, на имени и славе которых пытаются нажиться для своей славы и пользы. Шоу-бизнес. Депардье никогда не отличался имиджем ловеласа", – подчеркнул агент.

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