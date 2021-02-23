Бывшая американская модель Кристина Энглхардт заявила, что у нее был роман с режиссером Вуди Алленом, когда ей было всего 16 лет, а ему – 41. Она призналась, что чувствовала себя нужной и взрослой рядом с ним.

Режиссер Вуди Аллен находился в отношениях с Мией Фэрроу около 12 лет (1980-1992), но в то время он закрутил тайный роман с Кристиной Энглхардт. Так утверждает сама модель в интервью для будущего документального фильма "Аллен против Фэрроу" (Allen v. Farrow) от НВО. По ее словам, любимая Аллена знала о его похождениях "на сторону".

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"Он играл со мной", – Кристина об отношениях с Алленом

Кристина рассказала, что Аллен обратил на нее внимание в ресторане Нью-Йорка. Тогда он был на пике славы, ведь снял знаменитый фильм "Спящий", а "Энни Холл" и "Манхэттен" находились в стадии разработки. В последнем Аллен сыграл мужчину средних лет, который имел роман с 17-летней школьницей. Эта лента всегда напоминала Энглхардт о ее отношениях с Вуди. Их тайный роман длился 8 лет и у них были несколько правил, которых они придерживались.

Вуди Аллен не упоминал возраст своей любовницы Кристины, они не обсуждали его работу и встречи происходили только у него дома. Сейчас Кристина осознает, что в юном возрасте не видела себя жертвой и только сейчас понимает, что мужчина ею манипулировал.

Тот факт, что я была подростком, никогда не упоминался, и это было на самом деле очень разумно, потому что заставило меня почувствовать себя взрослой. Он задавал мне вопросы – что я думаю об этом и что я думаю об этом, – и я была взволнована тем, что он хотел знать мое мнение. Для меня это было увлекательно. Я думала, он заботится не только о моем теле, но и о моем разуме. Но он ни разу не пригласил меня на ужин или на свидание,

– рассказала Кристина в интервью.

Она также поделилась, что ни разу не ночевала у мужчины, а лишь на несколько часов виделась с ним, чтобы заняться интимом.

"Бокал вина, короткая беседа, игра в шахматы и секс. А потом он говорил: "Хорошо. Время идти. Дай мне знать, когда в следующий раз будешь в городе", – вспомнила бывшая любовница Аллена, которая приезжала к нему специально в Нью-Джерси. Что касается сексуальных отношений, то где-то в 17-летнем возрасте режиссер уговорил ее на секс втроем с другой его девушкой.

Через 8 лет она разорвала токсичные отношения с Алленом, когда он отказался ей помочь с карьерой в кино. Тогда Кристина покинула США и уехала работать в Рим.

Напомним, что Кристина Энглхардт ранее уже рассказывала о романе с мужчиной. Тогда она заявляла, что не жалеет о романе с мужчиной, ведь благодаря этой истории в жизни она стала той, кем является сейчас.

Что известно об отношениях Аллена и Мии Фэрроу?

Роман пары длился 12 лет и завершился громким скандал: женщина обнаружила у него обнаженные фото приемной дочери Сун-И Превин, сделанные Вуди – в 1997 году они поженились и удочерили двух дочерей, и до сих пор находятся в браке.

Впоследствии режиссера лишили возможности видеться с приемными детьми, а встречи с сыном Ронаном были сильно ограничены. В 1993 году Фэрроу обвинила мужа в растлении малолетних.