72-летнего Жерара Депардье повторно обвинили в изнасиловании
Французский актер Жерара Депардье, который также имеет российское гражданство, снова попал в скандал. Актера обвиняют в совершении насилия в отношении молодой актрисы летом 2018 года. Дело по инциденту открыли второй раз.
Источник:BBC
Предполагаемая жертва насилия уже второй раз подала жалобу на актера и подчеркнула, что он дважды ее добивался летом 2018 года.
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Жерара Депардье обвиняют в изнасиловании
22-летняя девушка, которая работает актрисой и танцовщицей, заявила, что сначала 7 августа, а затем 13 августа 2018 года французский актер изнасиловал ее и сексуально домогался, когда она пришла к нему на неформальную репетицию театральной постановки. Случилось это вроде бы в парижской квартире Жерара.
В СМИ добавляют, что Депардье был знаком с девушкой: он близкий друг ее отца. Но адвокат актера отметил, что встречи никогда не имели личного характера – на частных встречах он лишь давал советы девушке в ее кинокарьере.
Что известно о деле:
- Свои обвинения девушка, желавшая остаться анонимной для общественности, выдвинула в декабре 2020 года и об открытии дела стало известно только сейчас. В августе она требовала пересмотра дела.
- До этого она обращалась в полицию сразу после инцидента. Но, несмотря на расследование прокуратуры Парижа, дело закрыли из-за недостаточного количества доказательств.
- Как и раньше, Депардье все отрицает, сообщает его адвокат.
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