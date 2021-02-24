Французский актер Жерара Депардье, который также имеет российское гражданство, снова попал в скандал. Актера обвиняют в совершении насилия в отношении молодой актрисы летом 2018 года. Дело по инциденту открыли второй раз.

Предполагаемая жертва насилия уже второй раз подала жалобу на актера и подчеркнула, что он дважды ее добивался летом 2018 года.

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Жерара Депардье обвиняют в изнасиловании

22-летняя девушка, которая работает актрисой и танцовщицей, заявила, что сначала 7 августа, а затем 13 августа 2018 года французский актер изнасиловал ее и сексуально домогался, когда она пришла к нему на неформальную репетицию театральной постановки. Случилось это вроде бы в парижской квартире Жерара.

В СМИ добавляют, что Депардье был знаком с девушкой: он близкий друг ее отца. Но адвокат актера отметил, что встречи никогда не имели личного характера – на частных встречах он лишь давал советы девушке в ее кинокарьере.

Что известно о деле: