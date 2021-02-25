Представитель Депардье отреагировал на обвинения в изнасиловании
Агент французского киноактера Жерара Депардье заявил, что все обвинения в изнасиловании молодой актрисы безосновательны, а возобновление дела 2-летней давности – неоправданно.
Источник:"РИА Новости"
Арно Фрилле, агент Депардье отметил, что актер полностью опровергает любые претензии в свой адрес, а также отмечает, что сейчас речь идет не о новом деле, а о восстановлении старого.
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По словам агента, это не оправданное решение, поскольку следствие не обнаружило в деле никаких дополнительных деталей. Но он подчеркнул, что никто еще не отменил презумцию невиновности.
Это очень печально и омрачает жизнь артистов, на имени и славе которых пытаются нажиться для своей славы и пользы. Шоу-бизнес. Депардье никогда не отличался имиджем ловеласа,
– подчеркнул агент.
Что известно о деле Депардье?
- Французского актера с российским гражданством повторно обвинили в изнасиловании и домогательствах. Истицей выступила 22-летняя девушка, которая реализует себя как актриса.
- По ее словам, находясь на неформальной репетиции в квартире актера, он на нее дважды напал – 7 и 13 августа 2018 года. После этого девушка направилась в полицию Парижа, но из-за отсутствия доказательств, дело закрыли.
- В августе 2020 года она снова обратилась в полицию с просьбой возобновить дело. В декабре она повторно дала показания и только сейчас стало известно, что Депардье снова встрял в старый скандал.
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