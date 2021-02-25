Агент французского киноактера Жерара Депардье заявил, что все обвинения в изнасиловании молодой актрисы безосновательны, а возобновление дела 2-летней давности – неоправданно.

Арно Фрилле, агент Депардье отметил, что актер полностью опровергает любые претензии в свой адрес, а также отмечает, что сейчас речь идет не о новом деле, а о восстановлении старого.

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По словам агента, это не оправданное решение, поскольку следствие не обнаружило в деле никаких дополнительных деталей. Но он подчеркнул, что никто еще не отменил презумцию невиновности.

Это очень печально и омрачает жизнь артистов, на имени и славе которых пытаются нажиться для своей славы и пользы. Шоу-бизнес. Депардье никогда не отличался имиджем ловеласа,

– подчеркнул агент.

Что известно о деле Депардье?