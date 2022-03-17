Женя Галич и Саша Чемеров выпустили актуальный трек "Достаточно", записанный еще 4 года назад

Украинский исполнитель Саша Чемеров давно планировал к выпуску хит "Досить", но он ждал особого момента. Сейчас он совместно с Женей Галичем посвятил его украинским бойцам, борющимся с российскими оккупантами.

По словам Чемерова, трек оказался слишком откровенным, поэтому он 4 года ждал своего выхода. Сейчас он понял, что пришло его время.

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Песня осталась со мной. За день до войны я понял, что нужно ее записывать и выпускать. А мы с Женей Галичем уже давно говорили о том, чтобы сделать какую-нибудь общую песню. И мы с ним встретились, я ему показал демо и сказал: "Давай сделаем такую ​​песню". На этом и решили. И уже на следующий день началась война: бомбоубежища, жертвы, страшен этот геноцид,

– рассказал Чемеров.

"Песня реально, я считаю, очень сильная. Для поддержания духа наших бойцов, в ней вся та правда. Я не знаю, как так произошло четыре года назад, что она родилась у меня, но она очень актуальна сейчас. И уверен, что она очень поддерживает и людей Украины, и ВСУ, и терроборону, и всех волонтеров", – добавил исполнитель.

В видеоролике можно увидеть мощные кадры борьбы Вооруженных сил Украины с российскими войсками. Монтажом видео занялись Степан Бурбан и Юра Резниченко. Песню Чемеров записал 4 года назад в Лос-Анджелесе, за день до наступления предложил спеть с Галичем, а уже через 2 недели записал ее с Женей во Львове.

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