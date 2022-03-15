В клипе на отрывок песни "Місто" появились разбомбленные улицы украинских городов, разрушенные мосты, сожженные авто и самое болезненное – заплаканные эвакуированные люди, которые остались кто без крыши над головой , кто без родных. В щемящем видео все – от сокрушенной многоэтажки на Оболони в Киеве до роддома в Мариуполе. Автором фото является Сергей Михальчук.

К теме "До слез": Настя Каменских тронула сеть песней "Я – Україна", которую написал Потап

Держимся! Преодолеваем! Отстроим,

– лаконично прокомментировала ONUKA в инстаграм е .

ONUKA – Я тобі даю свою надію : смотрите видео онлайн

Сеть растроганна до слез:

"Сейчас песня зазвучала совсем другими смыслами. Держимся, слава Украине";

"Больно смотреть, но держимся. Вмести – сила";

"До слез. Обязательно победим, обязательно отстроим и родим много новых патриотов";

"Это сильно, мир нам, смерть врагам, а надежда умрет после смерти наших врагов";

"Браво! Дух перехватывает".