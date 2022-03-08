Известный украинский артист MELOVIN рассказал, как узнал войну. Он признался, что бодрствовал всю ночь, поэтому одним из первых услышал взрывы.

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Как MELOVIN узнал о войне

В ночь с 23-го на 24 февраля я не спал. Я открыл подарок от моих фанатов, и собирал большой Lego рояль всю ночь. Первый взрыв я услышал 1:53 и написал об этом в чате своей команды! Меня успокоили, но никто этому не придал значения. В 5:57 второй взрыв, от которого начали дрожать окна! Ряд сильных взрывов и громкий свист!

– рассказал певец.

Уже в этот раз его команда услышала взрывы и прочитали в новостях о том, что Россия цинично вторглась на территорию Украины, называя это так называемой "миротворческой миссией".

"Но это ложь! Нас не от кого защищать и спасать! Но нет, уже есть! От агрессии России! Под утро мы начали быстро собирать свои вещи. Забрал с собой своего кота, и в 8 утра выехали во Львов! То, что мы видели на улице не укладывалось у нас в голове! Люди были в панике, тысячи машин, многокилометровые пробки, очереди, чтобы заправить машину", – рассказал MELOVIN.

Я русскоязычный человек, родился в Одессе, учился в украинской школе! Меня никто не притесняет! Я люблю свою страну! И мне не нужен Путинский "мирный" режим. Он убивает своих друзей и мою нацию!

– добавил исполнитель.



MELOVIN / Фото прессслужбы

Новая песня MELOVIN

Знаменитость переехал во Львовскую область. Там он снял видео на новую песню "Не медли". Цель артист должен поднять дух народа.

MELOVIN – "Не медли": смотрите видео онлайн