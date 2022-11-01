Украинская певица Алина Гросу собиралась замуж за российского актера Романа Полянского. Однако, похоже, свадьбы не будет. Тот сначала отсиживался в Черновцах, а теперь вернулся в Москву и засветился с режиссером, который поддерживает войну.

Пока Алина Гросу приходит в себя после операции, ее любимый Роман Полянский ходит на кинопоказы в Москве. Он тихонько сбежал в Россию и пришел на премьеру фильма "Петрополис". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Жених Алины Гросу Полянский сбежал в Москву

38-летний Роман Полянский появился на красной дорожке в кинотеатре "Октябрь" в Москве. Компанию на премьере научно-фантастического триллера "Петрополис" ему составила не любимая Алина Гросу, а дочь Марфа. Похоже, в России актера приняли как своего, ведь за все восемь месяцев он так и не высказался о войне.

Следует отметить, что своим присутствием Полянский уважил режиссера Валерия Фокина, который "полностью поддерживает решение руководства РФ начать спецоперацию в Украине".

"Мысли можно иметь какие угодно, но есть одна: есть страна, которую мы любим и в которой мы живем. Поэтому все нужно делать во имя того, чтобы ей было лучше", – говорил Фокин в комментарии пропагандистским росСМИ.