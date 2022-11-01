Пока Алина Гросу приходит в себя после операции, ее любимый Роман Полянский ходит на кинопоказы в Москве. Он тихонько сбежал в Россию и пришел на премьеру фильма "Петрополис". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.
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Жених Алины Гросу Полянский сбежал в Москву
38-летний Роман Полянский появился на красной дорожке в кинотеатре "Октябрь" в Москве. Компанию на премьере научно-фантастического триллера "Петрополис" ему составила не любимая Алина Гросу, а дочь Марфа. Похоже, в России актера приняли как своего, ведь за все восемь месяцев он так и не высказался о войне.
Следует отметить, что своим присутствием Полянский уважил режиссера Валерия Фокина, который "полностью поддерживает решение руководства РФ начать спецоперацию в Украине".
"Мысли можно иметь какие угодно, но есть одна: есть страна, которую мы любим и в которой мы живем. Поэтому все нужно делать во имя того, чтобы ей было лучше", – говорил Фокин в комментарии пропагандистским росСМИ.
- Напомним, Павел Зибров, который в начале полномасштабной войны гостил у семьи Гросу в Черновцах, хвалил жениха певицы Романа Полянского. Он уверял, что россиянин – "наш хлоп, патриот Украины", который "морды бьет тем, кто хоть кривое слово скажет против Украины". "Дай Бог нам таких москалей побольше, как муж Алинки", – шутил Зибров.
- В то время как актриса Наталья Денисенко откровенно осуждала Полянского, который "пригрелся" в Украине, но не выступил против войны. "Я считаю, что такие эмигранты из Рошляндии, которые молчат, должны уезжать из Украины", – возмущалась Денисенко еще в апреле.