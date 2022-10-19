Что же произошло Алина не рассказывает. Она опубликовала несколько фото, где изображена, лежа на больничной койке.

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Алине Гросу сделали операцию

На фотографиях артистка изображена очень уставшей. В сообщении Алина объяснила, что долгое время не была активной в соцсетях, поскольку в ее жизни происходил ужас. 17 октября девушке сделали операцию, которая длилась 3,5 часа. Однако, что именно стало причиной хирургического вмешательства, исполнительница не сообщила.

Я не очень хочу уточнять, что произошло, но вы знали бы, как я всего этого боюсь. Сейчас чувствую себя более или менее стабильно. Надеюсь, что как можно скорее вернусь к вам и к нормальной жизни,

– написала Гросу в публикации.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

В комментариях подписчики желают артистке быстрого выздоровления.

"Поправляйся быстрее! Мы любим тебя, наше солнышко!"

"Быстрого выздоровления! Держитесь, все будет хорошо!"

"Алина, держись, мы с тобой!"

Отметим, Алина Гросу не единственная артистка, сообщившая об операции во время войны. Летом операцию пренесла MamaRika. Она также не рассекречивала, что явилось причиной вмешательства, но накануне сообщала об обострении хронических болезней и проблемах с желудком.