32-летняя Наталья Денисенко, муж которой воюет в Житомирской области, напомнила Алине Гросу и ее любимому Роману Полянскому, что его тепло встретили в Украине и даже приглашали на интервью на ведущие каналы. Теперь он прикидывается аполитичным – молчит о войне и преступлениях путинской армии.

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Еще интересует, почему молчит "актер", который пригрелся у нас в Украине, и "Зірковий шлях", ЖВЛ, "Світське життя" неоднократно брали у него интервью… Я считаю, что такие эмигранты из Рошляндии, которые молчат, должны уезжать из Украины, ,

– эмоционально заявила Наталья Денисенко.

"Мой муж готов идти в оборону, защищать нашу страну, всех, кто в ней находится. Я понимаю, что каждый воюет по-своему, но когда активный пользователь инстаграма и публичный человек ничего не выражает в своем профиле, это означает умалчивание", – разъяснила звезда "Крепостной".

Скриншот из инстаграма Наталки Денисенко

Скриншот из инстаграма Наталки Денисенко