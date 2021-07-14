Потап полетел в Турцию вместе с женой Настей Каменских. Рэперу удалось не только отдохнуть на берегу моря, но и встретиться с футболистом, который представлял Украину в составе сборной на Евро-2020.

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Фото Потапа и Зинченко

Продюсер обожает футбол. Он поддерживал сборную в течение всего Евро-2020, искренне болел за украинскую команду. Случайно Потап встретился с одним из ее лучших футболистов – Александром Зинченко, который также отдыхает в Турции.

Спортсмен отправился в отпуск после длительной подготовки и насыщенного турнира. Знаменитости были рады такой встрече и даже решили сделать совместную фотографию. На личной странице в инстаграме Потап обнародовал снимок, где позировал с футболистом.

Продюсер на фото предстал в черной льняной рубашке, а футболист – в белой футболке.

"Вот это встреча!", – эмоционально прокомментировал фото Потап.



Потап и Александр Зинченко / Фото из инстаграма Потапа