Возлюбленная успешного танцовщика Влада Ямы поделилась с подписчиками новым сообщением. В нем она рассказала о воспоминаниях из детства.

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О чем мечтала 6-летняя Лилия Яма

Звездная жена призналась, что в 6-летнем возрасте хотела получить в подарок куклу. Она часто представляла, как будет играть с желанной игрушкой.

Когда мне было 6, я очень хотела куклу с длинными волосами и несколькими нарядами, чтобы можно было делать ей разные прически и менять образы. Помню, что у моих подруг такие уже были, так что хотелось и мне,

– рассказала жена танцовщика.

На Новый год Лилия получила долгожданную игрушку, что запомнилось ей на всю жизнь. Поскольку любимая Влада Ямы вспомнила детство, то и показала архивное фото, где позирует на фоне елки.



Архивное фото Лилии Ямы / Фото из инстаграма Лилии Ямы

5 лет назад звездная жена стала мамой. Поэтому теперь сама радует подарками своего сына.



Лилия Яма с сыном / Фото из инстаграма Лилии Ямы

Другие архивные фото звезд из детства

Певица Тоня Матвиенко показывала, как пела в детстве веснянку. Тогда ей было 9 лет;

По случаю дня рождения реперша Alyona Alyona делилась архивными кадрами;

Ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук публиковала фотографии, сделанные в школьном возрасте.

Текст публикации Лилии Ямы

Сегодня я вспомнила свои эмоции из детства.

Когда мне было 6, я очень хотела куклу с длинными волосами и несколькими нарядами, чтобы можно было делать ей разные прически и менять образы. Помню, что у моих подруг такие уже были, так что хотелось и мне.

Я представляла, как ее буду укладывать спать, причесывать, одевать.

Вы даже не представляете сколько радости было, когда я получила такой долгожданный подарок под елку.

Это эмоции на всю жизнь.