Возлюбленная успешного танцовщика Влада Ямы поделилась с подписчиками новым сообщением. В нем она рассказала о воспоминаниях из детства.
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О чем мечтала 6-летняя Лилия Яма
Звездная жена призналась, что в 6-летнем возрасте хотела получить в подарок куклу. Она часто представляла, как будет играть с желанной игрушкой.
Когда мне было 6, я очень хотела куклу с длинными волосами и несколькими нарядами, чтобы можно было делать ей разные прически и менять образы. Помню, что у моих подруг такие уже были, так что хотелось и мне,
– рассказала жена танцовщика.
На Новый год Лилия получила долгожданную игрушку, что запомнилось ей на всю жизнь. Поскольку любимая Влада Ямы вспомнила детство, то и показала архивное фото, где позирует на фоне елки.
Архивное фото Лилии Ямы / Фото из инстаграма Лилии Ямы
5 лет назад звездная жена стала мамой. Поэтому теперь сама радует подарками своего сына.
Лилия Яма с сыном / Фото из инстаграма Лилии Ямы
Другие архивные фото звезд из детства
- Певица Тоня Матвиенко показывала, как пела в детстве веснянку. Тогда ей было 9 лет;
- По случаю дня рождения реперша Alyona Alyona делилась архивными кадрами;
- Ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук публиковала фотографии, сделанные в школьном возрасте.
Текст публикации Лилии Ямы
Сегодня я вспомнила свои эмоции из детства.
Когда мне было 6, я очень хотела куклу с длинными волосами и несколькими нарядами, чтобы можно было делать ей разные прически и менять образы. Помню, что у моих подруг такие уже были, так что хотелось и мне.
Я представляла, как ее буду укладывать спать, причесывать, одевать.
Вы даже не представляете сколько радости было, когда я получила такой долгожданный подарок под елку.
Это эмоции на всю жизнь.