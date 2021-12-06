Кохана успішного танцівника Влада Ями поділилась з підписниками новим дописом. У ньому вона розповіла про спогади з дитинства.
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Про що мріяла 6-річна Лілія Яма
Зіркова дружина зізналась, що у 6-річному віці хотіла отримати в подарунок ляльку. Вона часто уявляла, як буде гратися з омріяною іграшкою.
Коли мені було 6, я дуже хотіла ляльку з довгим волоссям та декількома вбраннями, щоб можна було робити їй різні зачіски та змінювати образи. Пам'ятаю, що у моїх подруг такі вже були, то ж кортіло й мені,
– розповіла дружина танцівника.
На Новий рік Лілія отримала довгоочікувану іграшку, що запам'яталося їй на все життя. Оскільки кохана Влада Ями пригадала дитинство, то й показала архівне фото, де позує на тлі ялинки.
Архівне фото Лілії Ями / Фото з інстаграму Лілії Ями
5 років тому зіркова дружина стала мамою. Тож тепер сама тішить подарунками свого сина.
Лілія Яма з сином / Фото з інстаграму Лілії Ями
Інші архівні фото зірок з дитинства
- Співачка Тоня Матвієнко показувала, як співала в дитинстві веснянку. Тоді їй було 9 років;
- З нагоди дня народження реперка Alyona Alyona ділилась архівними кадрами;
- Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук публікувала світлини, зроблені в шкільному віці.
Текст публікації Лілії Ями
Сьогодні я згадала свої емоції з дитинства.
Коли мені було 6, я дуже хотіла ляльку з довгим волоссям та декількома вбраннями, щоб можна було робити їй різні зачіски та змінювати образи. Пам’ятаю, що у моїх подруг такі вже були, то ж кортіло й мені.
Я уявляла, як її буду вкладати спати, причісувати, вдягати.
Ви навіть не уявляєте скільки радості було, коли я отримала такий довгоочікуваний подарунок під ялинку.
Це емоції на все життя.