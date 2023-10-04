Распирает от счастья, – супруга Виктора Павлика с сыном отправилась на отдых в Турцию
Источник:Екатерина Репяхова
Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова с сыном Михаилом отправилась в отпуск в Турцию. Вместе с ними тоже уехала мама женщины.
Они все улетели в Анталию, где уже разместились в отеле. Теперь Екатерина делится с подписчиками контентом с отдыха.
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Екатерина Репяхова с сыном уехала в отпуск
Блоггерша выставила видео, как семья добиралась в Турцию. Они сперва отправились из Киева в Одессу, тогда уехали в Молдову. Оттуда уже улетели в Анталию. 1 октября Екатерина с сыном и мамой разместились в гостинице. Блогер отметила, что дорога была довольно легкой и Миша вел себя хорошо.
Сначала женщина наслаждалась отдыхом без соцсетей, однако теперь снова вернулась в свой блог и делится видео и фото из отпуска.
Я не могу передать, как меня распирает от счастья, когда я вижу счастливого сына,
– отметила звездная мама.
Екатерина Репяхова уехала в отпуск / Скриншоты из инстаграмм-сторис блоггера
Украинские звезды, которые недавно были на отдыхе
- Инфлюэнсер Даша Квиткова вместе с друзьями недавно путешествовала в Исландию. Она прогулялась по улицам Рейкьявика и погрузилась в термальную лагуну. Температура в ней около +30 градусов, тогда как температура воздуха не больше +10. Сейчас блоггер уже вернулась в Киев, где проводит время с сыном, тренируется, работает и встречается с друзьями.
- Раньше певец Владимир Дантес со своей девушкой Дашей Кацуриной и ее двумя детьми отправился в небольшой отпуск. Вероятно, они были в Карпатах. Это можно понять по видео, которое исполнитель снял на фоне гор.
- Также в Карпаты в сентябре ездила Тина Кароль. Певица потом показала атмосферные кадры из поездки. Она прямо на сене спела фрагмент из своей песни "Одно сердцебиение". Это очень порадовало ее фанатов.