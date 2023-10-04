О гибели воина-музыканта сообщили на сайте скаутской организации "Пласт". К ней он присоединился в 15 лет.

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Чепиль добровольно пошел на войну

После полномасштабного вторжения Андрей Чепиль мобилизовался в армию. Сначала он принимал участие в боевых действиях в Харьковской области как пулеметчик в одном из подразделений ВСУ.

Но впоследствии воин-музыкант с позывным "Крис" попросил перевестись в 47 отдельную механизированную бригаду "Магура". Андрей проходил специализированные военные учения в Германии, где научился работать на боевой машине M2 Bradley.

Чепиль был главным сержантом взвода и командиром боевой машины. Кроме того, он исполнял обязанности командира взвода.



Андрей Чепиль на фронте / Фото с его инстаграммы

Как погиб музыкант

Военный полег 28 июня с тремя своими собратьями во время выполнения боевого задания. Бойцы штурмовали российские войска у села Роботино в Запорожской области.

Тела погибших военных не сразу смогли забрать с поля боя. Это удалось сделать только спустя четыре недели, когда врагов отодвинули на другие позиции.

Собратья, рискуя жизнью, унесли остатки тел, которые в конце июля отдали на ДНК-экспертизу. За более чем два месяца удалось идентифицировать тело Андрея Чепиля,

– сообщили в "Пласте".

Последнее видео Андрей опубликовал в соцсетях 18 июня. Тогда он написал, что воюет, чтобы защитить родных.

"Мы смотрим в глаза смерти, чтобы отвлечь ее внимание, чтобы она не заглядывала на наших родных и близких", – написал Чепиль.

Воин призвал украинцев мобилизовываться или помогать ВСУ, потому что победу можно одержать только вместе.

Что еще известно об Андрее Чепиле

Погибший воин был саксофонистом и вокалистом. Он проходил срочную службу в военном оркестре почетного караула при Президентском полку.

Кроме того, Андрей был участником кавер-групп Frisson Band, Smerichka и трембитарем в фолк-роке группы "КораЛЛИ".



Андрей Чеполь играл на саксофоне / Фото из соцсетей