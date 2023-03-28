Что Екатерина хотел бы изменить в Павлике

Жена певца считает, что артисту нужна пересадка волос, ведь он лысеет. Раньше она показала реакцию Виктора Павлика на ее нос после ринопластики.

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Ведущий Слава Демин посетил блоггер после операции и спросил, хотела бы она какие-то изменения во внешности Виктору Павлику.

На это Екатерина ответила, что ему нужны кое-какие изменения, но артист никогда этого не сделает.

Как отреагировал Виктор Павлик

Он уже лысый. Если он подстрижется как ты, пусть. А так выходит, что здесь немного есть, а тут уже лысина. Ему некрасиво. Ему предлагали пересадку, предлагали уколы, даже по бартеру. Но он ответил "нет", категорически,

– сказала Репьяхова.

Блогерша добавила, что не настаивает на переменах, ведь это должно быть решение мужчины. Но, она не против и других перемен.

"Я бы ему подтяжку сделала, какие уколы, чтобы он был более молод. Делают же ребята. Чтобы выглядеть лучше с молодой женой рядом. А он мне показал фото какого-нибудь гитариста очень старого, сморщенного и сказал, что хочет быть как он – естественным", – поделилась жена Павлика.

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Екатерина отметила, что не считает чем-то неправильным публично рассказывать о недостатках своего мужа, ведь он ей близок. "Люди же это видят. Это тоже самое, что сказать о себе", – считает она.

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К слову, ранее Екатерина Репьяхова ответила на хейт по поводу заработка ее мужа. Она заверила, что Виктор Павлик зарабатывает в несколько раз больше, чем сейчас. Подробности – читайте в статье.