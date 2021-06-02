Украинский артист Виктор Павлик начал отношения с Екатериной Репьяховой, когда еще был в браке с Ларисой Созаевой. Из-за этого у его бывшей жены появилось много страхов и комплексов.
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Как экс-жена Виктора Павлика отреагировала на измену
Лариса Созаева призналась, что когда выяснила, что Виктор Павлик имеет новые отношения, то у нее "земля ушла из-под ног".
Стало очень страшно, что останусь одна, что я некрасивая, старая и как женщина никому не буду нужна... Морщины, которых я не замечала – вдруг стали огромными, так мозг преувеличивал все мои негативные мысли и чувства,
– вспомнила женщина.
Впоследствии Созаева решила принять участие в яркой фотосессии. Когда она увидела фотографии, то изменила свое мнение и увидела себя красивой, шаловливой девочкой-женщиной, главное, которая нравится самой себе".
С этого и началось мое психологическое исцеление и понимание, что все начинается с себя!
– поделилась экс-любимая Павлика.
Отношения Ларисы Созаевой и Виктора Павлика
- Супруги пробыли в браке около 25 лет. Вместе они воспитывали общего сына Павла, который умер в прошлом году от онкологического заболевания.
- В 2016 году Виктор Павлик закрутил роман с поклонницей Екатериной Репьяховой, которая впоследствии стала его концертным директором.
- В мае 2020 года пара тайн поженилась. Сейчас они ожидают рождения сына, которого планируют назвать Мишей.