Украинский артист Виктор Павлик начал отношения с Екатериной Репьяховой, когда еще был в браке с Ларисой Созаевой. Из-за этого у его бывшей жены появилось много страхов и комплексов.

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Как экс-жена Виктора Павлика отреагировала на измену

Лариса Созаева призналась, что когда выяснила, что Виктор Павлик имеет новые отношения, то у нее "земля ушла из-под ног".

Стало очень страшно, что останусь одна, что я некрасивая, старая и как женщина никому не буду нужна... Морщины, которых я не замечала – вдруг стали огромными, так мозг преувеличивал все мои негативные мысли и чувства,

– вспомнила женщина.

Впоследствии Созаева решила принять участие в яркой фотосессии. Когда она увидела фотографии, то изменила свое мнение и увидела себя красивой, шаловливой девочкой-женщиной, главное, которая нравится самой себе".

С этого и началось мое психологическое исцеление и понимание, что все начинается с себя!

– поделилась экс-любимая Павлика.

Отношения Ларисы Созаевой и Виктора Павлика