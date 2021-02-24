Недавно беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова продала свой автомобиль, а на днях осуществила мечту и приобрела новый из салона. Девушка выбрала авто марки Toyota C-HR, стоимость которого составляет более 770 тысяч гривен.

Перед родами, которые запланированы на середину июня, 26-летняя жена Виктора Павлика Екатерина купила авто. Во вторник, 23 февраля, супруги забрали новенький автомобиль из салона в Киеве.

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Жена Виктора Павлика купила новое авто

Екатерина Репяхова остановилась на автомобиле марки Toyota C-HR, стоимость которого составляет почти 800 тысяч гривен. Девушка заверила, что к желанному авто пришла сама "маленькими шагами", поэтому не смогла сдержать слез и расплакалась прямо в салоне.

Еще со школьных времен я мечтала о машине. Именно о такой. Я зашла в салон, увидела мою кроху и расплакалась. Когда ты забираешь свою мечту из салона, новенькую, это просто невероятные ощущения,

– поделилась Катя Репяхова.

Беременная избранница Виктора Павлика отметила, что новый крупный автомобиль нужен ей для комфортного передвижения по городу с мамой и малышом, который вскоре появится на свет. "Мы с ними будущие путешественники-автомобилисты", – отметила блогерша в заметке.

Напомним, меньше, чем месяц назад, жена певца заявляла, что из-за карантина они оказались в жестком минусе. Из-за отмены концертов и корпоративов они теряли по 150 тысяч гривен ежемесячно, поэтому отложили мечту о собственной квартире в Киеве.

Кроме того, сам Виктор Павлик на карантине жил на деньги жены, которые девушке приносил блог в инстаграме. Похоже, тяжелое финансовое положение, о котором так часто заявляла семья, не помешало им приобрести новый автомобиль.