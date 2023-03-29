Защищал бывшую, – супруга Виктора Павлика вспомнила момент, когда задумалась о разводе

Жена Виктора Павлика Катя призналась, что уже думала о разводе с певцом. Она подчеркнула, что ссорятся супруги не часто. Однако был один момент, когда Екатерина Репьяхова задумалась о разрыве отношений, и причиной стала – бывшая жена Павлика.

В интервью жена артиста откровенно ответила на вопрос, думает ли о разводе с Виктором Павликом. Напомним, что Екатерина вдвое младше певца, поэтому ее мама сначала была против этих отношений.

Интересно Жена Виктора Павлика резко ответила на хейт и призналась, кто в семье больше зарабатывает

Репейная рассказала, что супруги чаще ссорятся именно из-за Виктора Павлика. А на вопрос, думала ли о разводе, Екатерина ответила утвердительно: "Были такие моменты".

Это было, когда его бывшая жена меня оскорбила, а он (Виктор Павлик, – 24 Канал) ее сильно защищал. Вот мы ехали и он ее всю дорогу защищал, говорил, что она – святая и все. Аргументация была, что она читает библию, а потому не может делать ничего плохого. Он сказал, что "ляжет под поезд" и "отдаст свою голову", но его бывшая этого не делала,

– призналась Екатерина.

О чем идет речь и как бывшая Виктора Павлика оскорбила его нынешнюю жену – Репьяхова не уточнила.

"Вот тогда я подумала – сколько можно в этом жить, может надо расходиться? Мише (сыну Павлика – 24 Канал) тогда было полгода", – вспомнила она.

По ее словам, впоследствии они разрешили эту ситуацию. "Мы поехали к этой бывшей и рассказали обо всех этих пакостах, я показала докалы и после этого все прекратилось", – добавила Екатерина.

Жена Павлика призналась, что не обращает внимания на какие-то мелочи, но если супруги ссорятся всерьез – она обычно первая идет мириться.

Смотрите полное интервью с Екатериной Репьяховой: видео

Личная жизнь Виктора Павлика: что известно