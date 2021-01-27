Популярный музыкант и многодетный отец Сергей Бабкин на днях объявил о редком заболевании глаз, которое случается раз на миллион. Сейчас певец готовится к операции в Австрии и поделился, что о болезни узнал случайно.

Источник: "КП в Украине"

Проблемы со зрением артист заметил во время съемок популярного шоу, однако долго игнорировал осложнения.

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Как Сергей Бабкин узнал о болезни глаз

На съемках развлекательной программы во время конкурса "Дивоглядки", в котором звездам нужно пересмотреть друг друга, певец почувствовал, что у него болят глаза. Однако тогда он не учел дискомфорт, а уже через несколько дней не смог прочитать текст на этикетке шампуня.

Несмотря на то, что музыкант никогда не имел проблем со зрением и всегда хорошо видел, ему все труднее было читать надписи мелким шрифтом. Из-за заражения коронавирусом в конце августа и карантина он откладывал поход к врачу почти полгода.

Думаю: "Надо пойти провериться". А потом "корона", карантин, еще что-то. И вот это "надо пойти провериться" тянулось с начала июля по 9 января,

– признался Сергей Бабкин.

Лишь в начале января 2021 года певец прошел трехдневное обследование в одной из офтальмологических клиник Харькова. Главный врач сообщил, что у звезды "критическое, сложное, очень редкое заболевание, очень редкая патология", которая требует немедленного лечения. Только за неделю Сергей Бабкин потерял 20 процентов центрального зрения, поэтому "время идет на часы".

Почему Сергею Бабкину будут делать операцию в Австрии

На 5 февраля в музыканта запланирована сложная операция в одной из клиник Вены. Ранее он отмечал, что в Украине нет ни необходимого оборудования, ни препарата, поэтому лечение возможно только за рубежом. Однако в новом интервью Сергей Бабкин рассказал, что в Украине все же есть одно медицинское учреждение, в котором ему могли бы помочь, но оно не в лучшем состоянии.

"В Украине есть одна клиника, но она в таком состоянии, что мне не рекомендовали туда ехать. Аппарат есть, больница, пусть и убитая, есть, но нельзя проводить такие операции, потому что нет необходимых лекарств, которые нужно закапывать в глаза при проведении операции", – поделился музыкант.

Отметим, уже 1 февраля Сергей Бабкин с женой Снежаной полетят в Австрию, где певцу сделают операцию после диагностики. Больше деталей о редкой болезни Бабкина читайте здесь.