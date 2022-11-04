Жена Романа Сасанчина прочла его личные сообщения: что ее поразило
Источник:инстаграмм Романа Сасанчина
Победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин дал жене доступ к социальным сетям. Иванна сразу прочла его личные сообщения и обнаружила, что многие девушки признаются в любви.
Девушку ошеломило то, что поклонницам любимого безразлично ее и общего ребенка. Они продолжают писать любовные сообщения.
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Жена Романа Сасанчина прочла его частные сообщения
Иванне было интересно, что пишут Роману его поклонницы. Поэтому, получив доступ к соцсетям, она сразу пересмотрела все переписки.
Как вы знаете, сегодня мы сменились страницами. Я нашла все смс-ки. И знаете, что я увидела? Многие смс от девушек, признающихся в любви. Или говорят о том, что если есть жена и ребенок, то это не повод того, что они не сдвинутся,
– рассказала Иванна.
Однако поклонницам Сасанчина не удалось рассорить его с любимой. Иванна доверяет мужу и уверена, что он любит только ее.
Иванна Сасанчин о переписке любимого / Скриншот инстаграм-сторис Сасанчина
Отметим, Роман также получил доступ к соцсетям любимой, но не рассказывал, что его заинтересовало больше всего.
Брак Романа и Иванны Сасанчиных: главное
- Влюбленные поженились в декабре прошлого года. Они только расписались в ЗАГСе, празднования не устраивали.
- Это произошло перед рождением дочери Элизабет.
- После публичных ссор в сети и даже заявлений о разводе, пара уже договорилась со священником, что вступит в брак. И даже хочет сыграть пышную свадьбу. Все это после победы Украины.