Иванна Сасанчин делится событиями из жизни в личном блоге в инстаграмме. Там она рассказала, что ее дочь госпитализировали.

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8-месячная дочь Романа Сасанчина попала в больницу

Иванна поехала в больницу вместе с дочкой. Девочке пришлось ставить капельницу, однако звездная мамочка так и не рассказала, что с ней произошло. Сасанчин рассказала, что совсем не спала этой ночью. В больнице были другие плачущие дети. А когда Элизабет слышит детский плач, то и сама начинает плакать.

У нас всю ночь были истерики. У меня глаза закрываются на ходу,

– поделилась Иванна.

Дочь Романа Сасанчина в больнице / Скриншоты инстаграм-сторис Иванны

Напомним, в конце января Роман и Иванна окрестили дочь и сразу после этого заболели коронавирусом. Болезнь подхватила и Элизабет, которой тогда было всего месяц. Из-за высокой температуры девочку забрали в больницу. Именно тогда девочке впервые вызвали скорую помощь.