Даша Малахова была в браке с венгерским ведущим Чабой Бакошем. Однако, когда в 2013 году началась Революция Достоинства, их отношения потерпели крах.

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Даша Малахова о разводе с мужем

Ведущая и актриса еще 8 лет назад показала свою гражданскую позицию и вышла на Майдан. Однако ее любимый, работавший тогда на телеканале "Интер", не захотел поддержать.

Я развелась со своим вторым мужем именно тогда, когда в 2014 году пошла на Майдан, а он работал на "Интере" и не хотел идти со мной. Я сказала, что он "ватный" и рассталась с ним. Вот так вот, если честно. Для меня это было столь важно, потому что я подумала, что именно в этих ценностях и лежат отношения,

– сказала Даша.

Телеведущая отметила, что для развода были и другие причины, но именно такой поступок мужчины стал последней каплей.

Личная жизнь Даши Малаховой