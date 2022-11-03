Даша Малахова была в браке с венгерским ведущим Чабой Бакошем. Однако, когда в 2013 году началась Революция Достоинства, их отношения потерпели крах.
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Даша Малахова о разводе с мужем
Ведущая и актриса еще 8 лет назад показала свою гражданскую позицию и вышла на Майдан. Однако ее любимый, работавший тогда на телеканале "Интер", не захотел поддержать.
Я развелась со своим вторым мужем именно тогда, когда в 2014 году пошла на Майдан, а он работал на "Интере" и не хотел идти со мной. Я сказала, что он "ватный" и рассталась с ним. Вот так вот, если честно. Для меня это было столь важно, потому что я подумала, что именно в этих ценностях и лежат отношения,
– сказала Даша.
Телеведущая отметила, что для развода были и другие причины, но именно такой поступок мужчины стал последней каплей.
Личная жизнь Даши Малаховой
- Первого мужа Даша встретила в Великобритании. В Уэльсе влюблены открыть ресторанчик Martin's Kitchen.
- В 2004 году девушка вернулась в Киев, поскольку мама тяжело заболела. Тогда познакомилась с Чабой Бакошем. Между ними возник роман, но Малахова вернулась к мужу в Великобританию.
- Однако не смогла жить без Чабы и решила развестись. Через некоторое время после возвращения в Киев Даша родила сына Матяша.
- После его рождения влюбленные поженились. Потом у них родился второй сын – Оливер.
- В 2014 году их отношения значительно ухудшились. Поговаривают, что причиной развода были не только политические взгляды, но и другой мужчина – фитнес-тренер Сергей Сулим.
- В 2016 году Малахова вышла замуж за Сулиму. Впоследствии она призналась, что романтические отношения с Сулимой завязались в процессе развода со вторым мужем.